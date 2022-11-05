Tavşanlı'da çiftçilere sertifikalı tohumları teslim edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiftçilere sertifikalı tohum desteği verildi.

Tavşanlı'da tarımsal üretimin geliştirilmesi, çiftçilerin gelirlerinin daha da arttırılması için Özel İdare Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Sertifikalı Tohum Desteği” projesi çerçevesinde 850 çiftçiye toplam 210 ton tohum dağıtıldı.

Tarım Kredi Kooperatifi'nden temin edilen ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifikalı ürünler çiftçilere teslim edildi.

Tarım Kredi Kooperatifi'nde düzenlenen törene Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, İlçe Özel İdare Müdürü Ali Ertürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Aytaç Atay, daire amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrasında 850 çiftçinin tohumları görevliler tarafından dağıtılırken, vatandaşlar projede emeği geçen herkese teşekkür etti.