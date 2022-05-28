Tavşanlı'da çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler sınıfta kuşların yemlenmesi ve evde de farklı hayvanların beslenmesi ile yakından ilgileniyor. Çocukların eğitimine büyük katkı sağlayan onlarca çeşit hayvana gösterilmesi gereken sevgi okulda başlıyor.

Tavşanlı ilçesi Milli Egemenlik İlkokulunda hayat bilgisi dersinde hayvanlara sevgi, uygulamalı ders olarak gösteriliyor. Bu sayede hayvan sevgisi çocuklara aşılanarak çocukların gelişiminde büyük rol oynuyor. Okulda öğrenciler; muhabbet kuşu, kanarya, serçe gibi kuşlarla ve evde de tavşan, kaplumbağa, balık, papağan gibi hayvanlar ile her gün yakından ilgileniyor.

Sınıf öğretmeni Şevkiye Akarsu, "Hayat bilgisi dersimizde öğrencilerimize hayvan sevgisini kazandırmak, onlara bu sevgiyi aşılamak için kuşların pencere kenarında bakımını gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerim bu sayede hayvanlara daha çok sahip çıkmaya başladılar. Hatta 3 öğrencimiz sahipsiz sokak kedisini sahiplenerek gerekli aşı ve bakımlarını yaptılar" dedi.

Derse misafir olarak gelen Veteriner Hekim Mustafa Sevilmiş ise çocukların hayvan sevgisiyle büyümesi konusunda aile bireylerine de büyük sorumluluk düştüğünü söyleyerek hayvan sevgisi, korunma ve hayvanları koruma, kişisel temizlik gibi konularda bilgiler verdi. Sevilmiş, "Bazı değerlerin çocuk yaşta kazandırılması gerekiyor ve bunlardan biri de tabii ki hayvanlara duyulan sevgi ve saygı. Karınca yuvalarını bozmayan, kedi köpeklere zarar vermeyen, kendi öz benliğinin farkında olup kendini koruyabilen çocuklar yetiştirmeliyiz. Yoldan geçerken bir kediye su vermek veya çiçekleri koparmamak çocuklara anlatıldığında bunların farkında olarak büyüyen bir nesil olacak ve yaşadığımız dünya daha da güzelleşecek” şeklinde konuştu.