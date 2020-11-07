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Tavşanlı'da Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları üzerine ilçedeki tedbirleri arttırılırken, denetim ekipleri faaliyetlerini de sıklaştırdı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde son günlerde artış gösteren Covid-19 vakaları üzerine ilçedeki tedbirleri arttırılırken, denetim ekipleri faaliyetlerini de sıklaştırdı.


İlçede artan Korona virüs vakalarının ardından tedbir ve denetimler de tüm hızıyla sürdürülüyor. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Tavşanlı genelinde resmi kurumların katılımıyla ortak denetim gerçekleştirildi.


Tavşanlı ilçe merkezi ve Cuma pazarında yapılan denetimlere Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve Mehmet Ali Akar ile daire ve kurum amirleri de katıldı. Ayrıca Tavşanlı Belediyesi birim amirleri ve personelinin de iştirak ettiği denetimler Cumartesi pazarında da devam edecek.


Denetimlere katılan ekipler; maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşlara bire bir uyarılarda bulunuyor.

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