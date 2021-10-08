Tavşanlı'da demiryolu güzergahında orman yangını

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kışlademirli köyü yakınlarındaki demiryolu kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. 5 ayrı yerde çıkan yangının yük treni vagonlarından çıkan kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceği belirtildi.

Alınan bilgilere göre, saat 16.45 sıralarında Kışlademirli köyü yakınlarından geçen demiryolu hattı kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. 3 kilometrelik yol boyunca 5 ayrı noktada çıktığı belirtilen yangına 5 helikopter, Tavşanlı Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arozözlerle müdahalede bulunuldu. Köylülerin de katıldığı çalışmalarda yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Karaçam ağaçlarının zarar gördüğü olayda yangının yük trenlerinin viraja girerken fren yapması nedeniyle çıkardığı kıvılcımlardan kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

Jandarma Komutanlığı yetkilileri kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin araştırıldığını kaydetti.