Tavşanlı'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da, Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde polisin yaptığı uygulamada durdurulan araç çerisinde yapılan aramada, 1.12 gram metamfetamin ve 1.76 gram bonzai ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek yaptığı çalışma neticesinde, ilçeye araç ile uyuşturucu madde getirecekleri yönünde bilgiler elde edilen R. D. ve H. I. D. isimli şüpheli şahısların içerisinde bulunduğu araç tespit edildi. Akabinde, seyir halinde bulunan araç Domaniç-Tavşanlı yol güzergahı üzerinde yapılan uygulamada durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, toplam 1.12 gram metamfetamin ve 1.76 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.