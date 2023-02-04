İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tavşanlı'da emekli öğretmen evinin önünde ölü bulundu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan emekli öğretmen evinin önünde hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çeşitli okullarda görev yapan emekli öğretmen evinin önünde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cennet Sokak'ta akşam saatlerinde binanın önünde bir kişinin yerde hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servisi ve polis ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı araştırmada şahsın Tavşanlı'da çeşitli okullarda Sınıf Öğretmenliği yapan Raşit Sezgin (65) olduğunu tespit etti. Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Sezgin'in akşam namazı için evden çıktığı öğrenildi. Sezgin'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.