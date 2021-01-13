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Tavşanlı'da Erasmus KA2 Gençlik Projesi

Tavşanlı Kaymakamlığının proje ortağı olduğu ‘CIA-Civic Intergenerational Agents’-Erasmus KA2 Gençlik Projesi hakkında proje koordinatörleri Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz’a çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Tavşanlı Kaymakamlığının proje ortağı olduğu ‘CIA-Civic Intergenerational Agents'-Erasmus KA2 Gençlik Projesi hakkında proje koordinatörleri Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'a çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


Gençler ile yetişkinler arasındaki birlikteliğin kuvvetlenmesi amacı ile yerel Genç-Yaşlı Ortak meclislerin kurulmasını sağlayacak olan “CIA- Civic Intergenerational Agents “Erasmus KA2 Gençlik Projesi' hakkında proje koordinatörleri Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz'ı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdiler.


Türkiye, İspanya, Portekiz, Romanya ve Polonya'nın ortak olduğu proje için Tavşanlı Kaymakamlığının gelecek ayların planlamalarını yaptığı bildirildi.

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