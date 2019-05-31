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Tavşanlı'da esnaf birlikte oruç açtı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde esnaf birlikte iftar yaptı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde esnaf birlikte iftar yaptı.


Durak mahallesi Ekizler sokak esnaf ve sakinleri oruçlarını, cadde üzerinde açtılar. Mahalle sakinlerinden Mehmet Ecevit Hasçelik, "Mahalle olarak herkes elinden ne gelirse yapıyor ve birlikte oruç açıyoruz. Mahallemizde hemen hemen herkesin bu sofrada katkısı vardır. Birlikte oruç açmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz" dedi.


İftara yaklaşık 70 mahalle sakinin katıldığı belirtildi.

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