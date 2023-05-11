Tavşanlı'da hacı adayları bilgilendirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 213 hacı adayına 2 gün boyunca eğitim verildi.

Tavşanlı ilçesinde çekilen kuralar sonrasında kutsal topraklara gidecek olan 213 hacı adayı belirlendi. Hacı adaylarına Tavşanlı Ulucamii ve Arapzade Camiinde 2 gün boyunca eğitim semineri verildi.

Hac ibadetini tanıtmak, haccın heyecanını yaşatmak ve hacda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları konusunda İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, İl Müftülüğü Hac Umre Şube Müdürü İsmail Üstün, Tavşanlı Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Eroğlu, Vaiz Ali Baksi, Kadınlara özgü konularda Vaiz Ayla Çalı ve Sağlık konusunda MKDH Başhekimi Sabahattin Altıntaş hacı adaylarına eğitim verdi.

İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, "Hac öncesinde hac ibadeti ile ilgili genel bilgilendirmeler , yolculuk esnasında ve sürecinde yapılması gerekenler ve sağlık konusunda bilgilendirmelerimiz oldu. Hacı adaylarımızın şevki ve gayretleri bizleri memnun ve mutlu etti. İnşallah rabbim sağlık afiyet içerisinde bu kardeşlerimize bu güzel beldelere gidip dönmeyi nasip etsin. Kendilerine henüz kurada hac çıkmayan kardeşlerimize de cenabı hak en kısa en hayırlı en güzel zamanda nasip etsin" diyerek hayırlar diledi.