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Tavşanlı'da hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar masaya yatırıldı

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile partililer Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler’i ziyaret ettiAK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve Başkan Yardımcısı İsmail Aka’nın da yer aldığı makamında gerçekleşen istişare toplantısında Tavşanlı’da yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar konuşuldu.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ile partililer Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'i ziyaret etti


AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak ve Başkan Yardımcısı İsmail Aka'nın da yer aldığı makamında gerçekleşen istişare toplantısında Tavşanlı'da yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar konuşuldu.


Heyet daha sonra hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle bugün kurulan Cumartesi Pazarında esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Alış verişe çıkan vatandaşlarla da sohbet eden AK Parti heyeti Tavşanlılıların beklentilerini dinleyerek, görüş ve önerilerini aldı.


Belediye Başkanı Mustafa Güler, son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun'a teşekkür etti.

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