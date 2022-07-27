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Tavşanlı'da hijyen eğitimi kursu açıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde, Halk Eğitim bünyesinde 29 kursiyere hijyen eğitimi veriliyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde, Halk Eğitim bünyesinde 29 kursiyere hijyen eğitimi veriliyor.


Çardaklı İlk ve orta oklunda Halk Eğitim Merkezi eğitimcilerinden Ahmet Nalbant'ın verdiği kurs mahalle gençlerinden büyük ilgi gördü. Çardaklı Mahallesinde gıda üzerine meslek sahibi olan gençler, pandemi ile birlikte hijyen eğitimi almak için başvurmuş oldukları Halk Eğitim yetkililerine teşekkür ederek şunları söylediler: " Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi her zaman olduğu gibi yine herkese faydalı olmak için tüm gayret ve hızıyla çalışmalara devam ediyor. Bu konuda hem Milli Eğitim Müdürlüğümüze hem de Halk Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ederiz."

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