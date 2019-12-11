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Tavşanlı'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan motosiklet hırsızlıkları üzerine soruşturma başlattı.


Son 15 günde 8 motosiklet hırsızlığının şüphelileri olduğu tespit edilen Y.Y. (25), V.S. (18), T.K (17) ve İ.Ö. (17) yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve V.S. tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


Diğer iki şahıs T.K. (17), İ.Ö. (17) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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