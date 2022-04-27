Tavşanlı'da iftar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen iftar yemeği yoğun katılımla gerçekleşti.

Hep birlikte oruçlarını açan esnaflar, Ramazan ayının huzurunu birlik ve beraberlik içerisinde yaptıkları iftarla pekiştirdiler. İftar yemeği programının esnaflar ile kaynaşmak amacıyla, bir araya gelmek niyetiyle gerçekleştiğini ifade eden Engin Kayacık, " Ramazan ayında mübarek günlerde birlikteliği sağlamak için böyle bir iftar düzenledik. Bizler sanayi esnafları olarak komşu esnaflarımız ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Katılım sağlayan arkadaşlarımıza ve siz değerli basın mensubu arkadaşlara teşekkür ederiz" dedi.

Ankara'dan Firma Ortağı Levent Çakır "Ramazanda bu güzel akşamda iftar soframızda bizleri yalnız bırakmayan değerli esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Böyle bir davete icabet ettiler. Biz de hep beraber iftar sofrasında olmayı tercih ettik. Hepsinden Allah Razı oldun.İthalat ihracat yapıyoruz. Yurt dışından Fildişi ülkesi ve birkaç ülkeye ihracat yapıyoruz. Tavşanlı dördüncü şubemiz oldu. Bakalım yeni projelerimiz de var. İlerleyen günlerde bunları da değerlendireceğiz" diye konuştu.

İftar yemeğinin ardından programa katılanlar sohbet ederek, iftar birlikteliği için teşekkür ettiler.