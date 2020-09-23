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Tavşanlı'da işçi servis aracı yoldan çıktı: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde işçi servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde işçi servis otobüsünün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolunun 21. kilometresinde Örenköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 43 S 2152 plakalı işçi servis otobüsü, sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 29 işçiden 3'ü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Servis ambulansı ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürdü. Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından otobüs çekici yardımıyla şarampolden çıkarıldı.

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