Tavşanlı'da 'İyilikte yarışan sınıflar, her sınıfın bir yetim kardeşi var' projesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 'İyilikte yarışan sınıflar, her sınıfın bir yetim kardeşi var' projesi uygulamaya geçti.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, İnsani Yardım Vakfı, Eğitim-Bir-Sen ortak projesi "İyilikte Yarışan Sınıflar, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Madeni Eşya ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Demirci ve Eğitim Bir Sen Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı İlkay Karadaş, Tavşanlı Moymul Ortaokulu'na ziyarette bulunarak iyilikte yarışan öğrenciler ile görüştü.

Proje, Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü özelinde okul ve sınıf temsilcileri belirlenip Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri koordinesinde gerçekleştiriliyor.

Moymul Ortaokulu 'İyilikte yarışan sınıflar, her sınıfın bir yetim kardeşi var' projesine 6 yetim kardeşine destek vererek katkıda bulundular.

Ziyaret sırasında Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Moymul Ortaokulu bünyesinde "Yetim Temalı Komposizyon Yarışması" nın düzenlenmesi halinde yarışmaya her türlü desteklerini sunacağını ve ödül töreninde bulunmak istediğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Salim Karaboğa, Yetim Temalı Komposizyon Yarışma 'sının "İyilikte Yarışan Sınıflar, Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesine katkıda bulunacağını ve gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Okul Proje Koordinatörü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Tekin öğrencilerin harçlıklarıyla biriktirdiği kazançlarını Yetim Kardeş Kumbarasına koyarak projeye verdiği gönülden destekten dolayı okul öğretmenleri olarak mutlu olduklarını, öğrenci temsilcisi 6-A Sınıfından Buğlem Kaya da, "Ülkemiz çocukları olarak yetim kardeşlerimize destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa etkinlik sonrasında öğrencilere hayallerini sordu.

Öğrenciler ise Selçuk Bayraktar gibi İHA ve SİHA'lar üreterek devletin geleceğine ve gücüne değer katmak istediklerini belirttiler.