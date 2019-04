Tavşanlı'da kablo hırsızlığından 5 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde kablo çalmaya çalışan 5 şüpheli Tavşanlı'da yakalanarak tutuklandı.

Kütahya'nın Emet ilçesi Subak köyü mevkiinde kablo çalmak isteyen 5 kişi, haberleşme ve nakil kablolarını kestikleri esnada sivil ekiplerin müdahalesi üzerine Tavşanlı ilçesine kaçtı. 5 şüpheli, jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda Tavşanlı'daki ikametlerinde yakalandı. Gözaltına alınan B.Y., O.Y., M.Y., A.Y. ve N.D. sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.