İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da kaçak içki operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile otomobil içerisinde kaçak üretilmiş 21 adet kaçak alkol ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile otomobil içerisinde kaçak üretilmiş 21 adet kaçak alkol ele geçirildi.


Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon sonucu ilçe girişinde durdurulan otomobilin içerisinde arama yapıldı.


Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında kaçak viski ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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