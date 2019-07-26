Tavşanlı'da kaçak tütün operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde çok miktardaa kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan ilçeye kaçak tütün getirildiği ihbarı üzerine Çukurköy mahallesi Sanayi kavşağında gece saat 02.00 sıralarında aracı durdurmak istedi. Yolunu değiştiren araç kontrollü şekilde durduruldu. Yapılan operasyonda 80 bin adet makaron kaçak tütün ele geçirdi.

Kaçak sigara ve tütünlere el konulurken, araçta bulunan sürücü K.A. (34) ve araç içerisinde bulunan H.A. (45) ile M.C. (43) ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

5607 SKM Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten ifadeleri alınan kişilere 4733 Sayılı Kanun'un 8'inci maddesi gereğince para cezası kesildi.