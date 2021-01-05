Tavşanlı'da kamu kurumlarına mini kütüphaneler kuruldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde “Zaman Dursun, Kütahya Okusun” projesi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bazı kamu kurumlarına ve halkın sık uğradığı noktalara mini kütüphaneler kurulduğu bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin ve ailelerine okuma alışkanlığı kazandırılması ve bunun günlük bir aktivite haline getirilmesi amacıyla uygulamaya konulan “Zaman Dursun, Kütahya Okusun” projesinin yaygınlaştırılması ve bu konuda ilçede farkındalık oluşturulması amacıyla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce bazı kamu kurumlar ile halkın sık uğradığı noktalara mini kütüphaneler kurulduğunu söyledi.

Karaboğa, “Kaymakamlık, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tavşanlı Diş Hastanesi, Tavşanlı Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Acil Servisi ve Poliklinikler katına kurulumları tamamlanan Kütüphanelerimize, Kaymakamımız Erdoğan Kanyılmaz ve Kurum Amirlerinizin katılımlarıyla kitap bırakılarak halkımızın hizmetine sunuldu. Zaman ve mekan mefhumu tanımaksızın her zaman, her yerde “Okuyan Bireyler” hedefiyle oluşturduğumuz mekanların projemize olumlu katkılar sağlamasını bekliyor, desteklerinden dolayı başta Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız olmak üzere, ilgili kurumlarımız ve değerli yöneticilerine, kütüphanelerin hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma, kitap desteği veren okul yöneticilerimize şahsım ve kurumum adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.