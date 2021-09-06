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Tavşanlı'da kara avcılığına muhalefetten 3 kişi yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kara avcılığına muhalefetten dolayı 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü Tavşanlı Şefliği ekiplerince 4 - 5 Eylül 2021 tarihinde yapılan av koruma ve kontrol denetimlerinde, Tavşanlı ilçesi sınırlarında gece saat 02.30 sularında, 3 kişi suç üstü yakalanarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulandı. Ayrıca avda kullanıldığı tespit edilen 1 adet arazi taşıtına, 1 adet yarı otomatik takozsuz av tüfeğine ve aracın aküsüne bağlı olarak bulunan 1 adet projektöre Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

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