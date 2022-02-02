Tavşanlı'da kış lastiği denetimleri devam ediyor

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle polis ekipleri Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde de denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tavşanlı şehir içi trafik ekipleri ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması sonrası şehrin farklı noktalarında oluşturulan yerlerde denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, kış mevsimiyle birlikte kar, yağmur ve buzlanma gibi hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı düzenlenen denetimde, durdurulan ticari araçlarda lastik kontrolü ve kış lastiklerinin diş kalınlığı ölçümlerini yaptı.

Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine idari para cezası kesildi. Trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da sürücüleri bilgilendirmelerde bulundular.

Kış aylarında ve yağışlı havalarda aracın yol tutuşu açısından kış lastiğinin önemli olduğu vurgulayan sürücüler ise yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirttiler.