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Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde madende çalışırken kömür bandında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde madende çalışırken kömür bandında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek beldesinde özel bir madende kömür bandında işçi olarak çalışan Mehmet Samur (29), bandın temizliğini yaptığı sırada kömür bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Samur'un cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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