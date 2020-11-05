Tavşanlı'da Korona virüs tedbirleri masaya yatırıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında Covid-19 denetim ekip başkanları ve sorumlu amirlerin katıldığı toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Korona virüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar yapılan denetimler değerlendirilerek, kurallara uymayan işletmelere yapılan uyarı ve ceza oranları görüşüldü. Ekip başkanlarından vaka sayılarının azalmasına yönelik görüş ve öneriler alındı.

Denetimlerin sürekliliğinin önemine dikkat çeken Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, kuralları ihlal eden vatandaşların ve işletmecilerin salgının önlenmesine yönelik kurallara uyarak tedbirli davranmaları gerektiğini vurguladı.