Tavşanlı'da köylere yardım ve yatırımların oranı yüzde 96,3

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2019 yılı ilk toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2019 yılı Nisan ayı Birlik Meclisi, Tavşanlı Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda, Birlik Başkanı Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara'nın başkanlığında, Tavşanlı İl Genel Meclis üyeleri ile İlçeye bağlı 87 köy muhtarının katılımıyla, gündemde bulunan konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere toplandı.

Köy muhtarlarından Karlıköy Muhtarı Hasan Hüseyin Dilek ve Derbent Köyü muhtarı Muzaffer Akdoğan 1 yıl süre ile encümen üyeliğine seçildiler.

Gündem maddelerinde yer alan Meclis Başkan vekillikleri, katip üyelikler, Plan Bütçe Komisyon üyelikleri seçiminin ardından, 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Faaliyet Raporu, İlçe Özel İdare Müdürü ve Birlik Müdürü Necati Derin tarafından mecliste okundu, Buna göre; 12 milyon 500 bin TL Bütçenin 11 milyon 972 bin 436 TL harcama yapılması sonucunda yüzde 95,7 oranında gerçekleşmesi, köylere yardım ve yatırımların oranı da yüzde 96,3 olarak gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 2018 yılı kesin hesabı kabul edilmesi sonrasında, meclis toplantısı sona erdi.