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Tavşanlı'da kurulan pazarın günleri değişti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan pazarın günlerinin değiştiği bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan pazarın günlerinin değiştiği bildirildi.


Tavşanlı Belediyesinden yapılan açıklamada,” İlçemizde Korona virüs tedbirleri kapsamında pazar günleri değiştirilmiştir. Bu kapsamda Cuma pazarı Perşembe günü, Cumartesi pazarı da Cuma günü vatandaşlarımıza hizmet verecektir. Pazarlarımızda maske ve mesafe kurallarına uyulması, her haneden bir kişinin alışverişe çıkarak ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra pazar alanlarını terk etmesi gerekmektedir. Bu anlayış toplumsal sağlığımızı korumada önem arz etmektedir. Tüm Halkımıza duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyoruz” denildi.

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