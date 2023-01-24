Tavşanlı'da lokma ikramı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, üç ayların başlaması nedeniyle lokma tatlısı ikramı yapıldı.

Tavşanlı Cumhuriyet Meydanında Hayırlı Hizmetler Vakfı organizesi ile çok sayıda vatandaşa lokma ikram edildi.

Törende konuşma yapan Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Canatan, "Vakıf olarak bugüne kadar halkımızla birlikte güzel işler yaptık. Hayırda yarışanlar olabilmek için gayret ettik. İnşallah bundan sonra da siz değerli halkımızla birlikte bu görevi hakkıyla sürdürmeye niyetliyiz. İnşallah bu güzel aylarda kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçer daha güzel alışkanlıklar kazanırız. Günahlarımıza tevbe eder daha çok ibadet için gayret sarf ederiz" dedi.