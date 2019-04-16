Tavşanlı'da madde bağımlılığı ile mücadele

Kütahya'nın Tavşanlı Polis Merkezi Amiri Mustafa Özel, TEM Güvenlik Amiri Selçuk Araç, Asayiş Büro Amiri Emre Vural'ın katılımı ile Kız Anadolu Meslek Lisesi Uygulama Atölyesi'nde özel güvenlik görevlileri ile toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık, Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları sonucu madde bağımlılığı konularında gerekli çalışmaların yapıldığı vurgulanırken, okul önlerinde uyuşturucu satışı dedikodusunun toplumda algı olarak kaldığı ve gerçeği yansıtmadığı aktarıldı. Ayrıca ilçede uyuşturucu konusunda riskli okulun da bulunmadığı ifade edildi.

Özel güvenlik görevlileri ile yapılan toplantı esnasında önceden hazırlanmış pasta getirilerek sürpriz yapıldı.

Özel Güvenlik görevlilerinden Çiğdem Yalçın tarafından, "Polis haftası münasebetiyle sürpriz bir kutlama yapmak istedik" diyerek polis ekiplerine çini tabak hediye edildi.