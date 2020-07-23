Tavşanlı'da makaron ve tütün ele geçirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis ekiplerince 3 iş yerlerine yapılan operasyonda 34 bin adet doldurulmuş makaron, 44 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro Amirliği ekipleri, tütün kaçakçılığı yapıldığı belirlenen 3 ayrı adresteki iş yerine operasyon düzenledi. Polisin üç işyerinde yapılan aramalarda depo ve özel bölmelerde 34 bin adet doldurulmuş makaron, 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan N.E., M.C. ve K.A. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli tahkikat başlatılarak serbest bırakıldı.