Tavşanlı'da mantar satışları başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, mantar satışları başladı.

Tavşanlı ilçesi ve bölgede oldukça rağbet gören Dedegülü, Melki ve Karaca cinsi mantarlar köy pazarında kilosu 13 TL'den satılmaya başlandı.

Tavşanlı ilçesi ve çevre ilçelerdeki dağlarda bu mantarların yeni çıkmaya başladığını söyleyen satıcılar, "Melki, Karaca ve Dedegulü mantarı her mevsim bulunmuyor. Dağlarda çıkmaya başladığı anda insanlar buralara akın ediyor. Çok emek veriyoruz, bu nedenle de kilosunu bu sene 13-15 TL arasında satıyoruz" diyerek vatandaşları da her mantarı yememeleri konusunda uyarıyorlar.

Pazara mantar almaya gelen müşterilerden Ramazan Altıntaş, "Dedegülü dediğimiz bu mantarlar bol yağmur sonrası yol kenarlarında ve ormanda pasa alanlarında çıkar. Yemesi de oldukça lezzetlidir" dedi.