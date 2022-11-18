Tavşanlı'da 'Medya okulu' projesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2022 Programı" çerçevesinde Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırlamış olduğu 'Medya okulu' projesi tanıtım toplantısı gerçekleşti.

Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Tavşanlı Devlet Ana Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin birlikte yürüteceği proje ile temiz ve doğru içerik üretimi için çalışmalar yapılacak.

Okul Müdürü Mehmet Korul, gerçekleştirilen toplantı ile proje hakkında bilgiler verdi.

Korul, "Teknolojinin hızlı gelişimi sonucunda internet bilgi edinme, eğlenme, iletişim kurma ve sosyalleşme ihtiyacını karşılama bakımından popüler bir araç haline gelmiştir. TÜİK verilerine göre bilgisayar ve internet kullanımı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 79,0 iken 2021 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 82,6 olarak belirlenmiş olması bizlere ülkemizde geniş bir kitlenin teknoloji kullandığı bilgisini vermektedir. Son yıllarda yaşanan Covit-19 salgını da insanların hayatındaki günlük rutinleri değişmiştir. Eğitimin uzaktan olması, sosyal medya ve internet kullanım süresi ve etkisinin artması bu değişikliklerden bazılarıdır. Her bireyin değişikliklere uyum sağlaması farklı olsa da günümüz gençlerinin yeni dijital dünyaya en kolay uyum sağlayan grup olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, şube müdürleri, okul müdürleri ve idarecileri ile basın mensupları katıldı.

Toplantı sonunda İleri Dönüşümle Doğada Sanat Projesi ile geçtiğimiz yıl Türkiye 3.'sü olan ve bu projenin koordinatörü okul öğretmenlerinden Murat İrtek'e başarısı nedeniyle plaket takdim edildi.

Bu sene ise proje koordinatörünün İngilizce öğretmeni Yılmaz Kurt olduğu bilgisi edinildi.