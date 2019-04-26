Tavşanlı'da MEGİP protokolüyle 300 kişiye iş imkânı

Ş. firması arasında 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında protokol imzalandığı bildirildi.

Tavşanlı OSB 1. Caddede faaliyet gösteren Nursan Kablo Donanımları A.Ş. firmasında MEGİP projesi kapsamında istihdam edecek 300 Kablo Montaj İşçisi için protokol imza töreni düzenlendi.

İmza töreninde Vali Yardımcısı Ali Bezirgan, İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, İŞKUR Tavşanlı Hizmet Merkezi Müdür Vekili Muhterem Aksoy, Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Prof. Dr. Sn. Mehmet Tevfik Bayer, Nursan Kablo Donanımları A.Ş. firması adına Fabrika Müdürü Mehmet Güven Dalkılıç ve fabrika bölüm müdürleri hazır bulundu.

Protokol öncesi bir konuşma yapan İŞKUR İl Müdürü Kamil Uçan, Nursan firması ile 2013 yılından bu güne kadar işbirliği kapsamında Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı Eğitim Programları yapıldığını İfade ederek,” İşgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenecek olup, 2019 yılında da yani bugün de 300 kişilik Kablo Montaj İşçisi mesleğinde MEGİP projesinin protokolünü imzalanmıştır. MEGİP projesinin ilimize, vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesi temenni ediyorum” dedi.

MEGİP'in açılımının Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi olduğunu belirten Uçan, kurs sonucunda 300 kişinin işgücü piyasasına katılacağını ve yüzde 50 İstihdam Garantili olan bu kurstan en az 150 kişinin istihdam edileceğini ifade etti.

Nursan Kablo Donanımları A.Ş. firması Fabrika Müdürü Mehmet Güven Dalkılıç, yüzde 50 olan istihdam garantisini yüzde 100 yapacağını ve 300 kişinin tamamını istihdam edeceğinin sözünü verdi.

Müdür Dalkılıç, hizmet merkezine güzel projeler yaptıkları için başta İŞKUR İl Müdürü olmak üzere İl yöneticilerine ve tüm İŞKUR çalışanlarına teşekkür ederek, MEGİP projesinin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Vali Yardımcısı. Ali Bezirgan, İŞKUR ile Nursan firması arasında yapılan bu MEGİP projesinin önemli bir proje olduğunu Tavşanlı OSB'de böyle güzel projelerin olmasının üretimi ve istihdamı artıracağını ifade etti.

Daha sonra İŞKUR adına İl Müdürü Kamil Uçan, Nursan firması adına Fabrika Müdürü Mehmet Güven Dalkılıç tarafından Kablo Montaj İşçisi mesleğinde çalışacak 300 kişilik MEGİP protokolü imzalandı.