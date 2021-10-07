İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da motosiklet denetimleri devam ediyor

Kütahya genelinde meydana gelen motor kazalarını önlemek amacıyla, emniyet Müdürlüğü motorize Şahin ekipleri Tavşanlı’da denetimlerine devam ediyor.

Kütahya genelinde meydana gelen motor kazalarını önlemek amacıyla, emniyet Müdürlüğü motorize Şahin ekipleri Tavşanlı'da denetimlerine devam ediyor.


İl merkezinden ilçeye görevlendirme ile gelen Şahin ekipleri yapmış oldukları kask denetimlerinde kaskı bulunmayan motor sürücülerine cezai işlem uyguladı. Daha öncede denetimler yapan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Şahin Ekipleri denetimlerin süreceği bilgisi edinildi. İlçede uygulanan denetimlerde 6 motosiklet evrak eksikliğinden dolayı bağlanırken, 70 motor sürücüsüne kask takmamaktan cezai işlem uygulandı. Yapılan son denetimlerde toplam 23 bin TL para cezasının uygulandığı ve denetimlerin Şahin ekiplerince sıklıkla uygulanmaya devam edileceği bildirildi.

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