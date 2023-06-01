Tavşanlı'da öğrenciler sağlıklı gelecek adına fidan dikti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler sağlıklı gelecek adına 40 sedir fidanı dikti.

''Çoçuklarına zehir saçan tütün tarlası değil oksijen salan ormanlar bırak'' slagonu ile İl Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ortaklığında Tepecik ilkokulu ve ortaokulu bahçesine Milli Egemenlik okulu öğrencileri tarafından 40 adet sedir fidanı toprakla buluştu.

Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde, Tepecik ilk ve orta okul bahçesinde Milli Egemenlik ilk okulu öğrencileri Yeşilay kulübü faaliyetleri çerçevesinde " Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri gününde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Milli Egemenlik ilkokul Müdürü İsmail Uslu "İnsan sağlığı için ölümcül etkileri olan tütün, çevre kirliliğini de önemli ölçüde artırıyor. Tütün ekimi küresel olarak yaklaşık 22 milyar metrik ton su gerektiriyor ve her yıl yaklaşık 600 milyon ağacın kesimine neden oluyor. Bizlerde Milli Egemenlik İlkokulu olarak Yeşilay Kulübü faaliyetleri çerçevesinde Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla, çocuklara zehir saçan tütün tarlası değil, oksijen salan ormanlar bırakmak adına fidan dikimi gerçekleştirdik." dedi.