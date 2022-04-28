İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da öğrencilere temel trafik eğitimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce öğrencilere hem teorik, hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce öğrencilere hem teorik, hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildiği bildirildi.


Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Tavşanlı Belediyesi Trafik Eğitim Parkında toplam 187 öğrenciye güvenli trafik kullanımı konusunda hem teorik, hem de uygulamalı olarak temel trafik eğitimi verildi ve akabinde kırmızı düdük dağıtıldı.

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