Tavşanlı'da "Okul Dışarıda Günü" etkinliği coşkuyla kutlandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde okul dışarıda günü etkinliği gerçekleştirildi.

Küresel bir kampanya olan "Okul Dışarıda Günü", açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek amacıyla düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında öğrenciler açık havada oyun oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Tavşanlı ilçesinde de bu çağrıya uyan Süleyman Yılmaz Anaokulu Okul idaresi ve öğrencileri dersi okul bahçesinde oyun oynayarak işledi. Okul Müdürü Nimet Uzan, "Elbette ki sadece bir gün dışarıda olunca, ya da sadece bir gün oyun oyun deyince olmayacak. Hepimiz farkındayız, bunun sadece dikkat çekmek ve bilinç oluşturmak için, sembolik bir gün olduğunu. Tüm gün öğrencilerimiz ve velilerimiz ile birlikte biz de Süleyman Yılmaz Anaokulu olarak bugünün anlamını içeren etkinliklerimizle fark yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bahçede sokakta ormanda, yağmurda, çamurda, karda, haydi çık okul dışarıda dedik ve muhteşem kadromuz, değerli velilerimiz-kıymetli öğrencilerimiz ile birlikte "Yağ Satarım Bal Satarım", " Mendil Kapmaca", "Hulahop Dansı", "İp Atlama" gibi çeşitli oyunlar oynandı." dedi.

Eğlenceli vakitler geçiren veliler ise bu mutluluklarını şu şekilde ifade etti, "Oyunları oynarken çocukluğumuza geri döndük, içimizdeki çocuk ortaya çıktı."