Tavşanlı'da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü ile Emet ilçesi Dereli köyü sınırında öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen, 2 helikopter ve 5 itfaiye arazözü ile müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.