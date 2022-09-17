İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da orman yangını söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Çukurköy Mahallesi yakınlarında Kelepir mevkii adı verilen ormanlık alanda akşamüstü henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alandaki yangına, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği arozözleri müdahalede bulundu. Vatandaşların da kazma ve kürekleriyle yardım ettiği söndürme çalışmasında yaklaşık 500 metrekare alan zarar gördü.

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