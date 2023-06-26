Tavşanlı'da orman yangınlarına karşı duyarlılık artırılıyor

Bu çerçevede, son olarak Tavşanlı bayram pazarında orman yangınlarıyla ilgili bir broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Broşür, orman yangınlarının önlenmesi, yangın çıkış nedenleri ve yangın durumunda alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Halka yangınlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bu broşür, vatandaşları yangınlara karşı bilinçlendirmek ve gereken önlemleri almalarını sağlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Broşürde, orman yangınlarının yaygın nedenlerinden olan piknik ateşleri, sigara izmaritleri, cam şişeler ve güneş ışınlarının orman yangınlarına sebep olabileceği konuları vurgulanmaktadır. Ayrıca, yangın çıktığında yapılması gerekenler, yangın ihbar hattı numaraları ve ilk müdahale yöntemleri gibi pratik bilgiler de broşürde yer almaktadır.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü, bu broşür dağıtımıyla vatandaşları orman yangınlarının ciddiyeti konusunda bilinçlendirmeyi ve yangınların önlenmesi için herkesin sorumluluk almasını hedeflemektedir. Ayrıca, orman yangınlarının büyük bir doğa felaketi olduğunu ve doğal yaşam alanlarının yok olmasına yol açtığını vurgulayarak, insanların doğal kaynakları koruma konusunda daha duyarlı olmalarını sağlamaktadır" denildi.