Tavşanlı'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın çevredeki köylüler ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra Tavşanlı ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Karakaya köyü yakınlarında bulunan Devebeli mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline 2 orman işletme arazözü ve işçiler sevk edildi. Yoğun çabalar sonucu kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 150 metre kare orman alanı zarar gördü. Yangının çıktığı ormanlık alanda elektrik hattı çekme çalışması yapıldığı bilgisi edinildi.

Karakaya köy muhtarı İsa Uzun, "Yangın şu anda kontrol altına alındı. Hızlı bir şekilde iş makineleri ve orman arazözleri ile müdahale edildi. Özellikle orada elektrik hattı çalışması için bulunan kepçe operatörünün gayretleri ile yangının önü kesildi. Çok şükür büyümeden söndürüldü. Bu kritik dönemde çok dikkatli olmak gerekir." dedi.

Savcılık çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlattı.