Tavşanlı'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Çırçırçeşme Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi Kerem Sokak kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, G.K. (36) yönetimindeki 43 AEE 028 plakalı otomobil ile A.D. (14) idaresindeki 43 HY 343 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü A.D. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.