Tavşanlı'da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı İlçesi Harmancık Karayolu 5. kilometre, Sorkun mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık'tan Tavşanlı istikametine gitmekte olan Ali Turgut yönetimindeki 43ABG 535 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, sürücü Ali Turgut yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.