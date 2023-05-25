Tavşanlı'da Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencileri fidanlarla buluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu öğrencilerine ceviz fidanı hediye edildi.

Tavşanlı Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrencilere bin 100 fidan dağıtıldı.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından Ressam Abdullah Taktak Ortaokulu bahçesinde öğrencilere bin 100 adet ceviz fidanı dağıtıldı.

Ayrıca etkinlikte öğrencilere ağaç dikmenin önemi ve ne şekilde dikileceği ile ilgili bilgiler verildi. Okul Öğrencileri ise böyle bir etkinlik için Orman İşletme Müdürlüğü ve personeline çok teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.