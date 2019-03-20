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Tavşanlı'da rrafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu Emet ilçesi yol ayrımında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan B.K. idaresindeki 43 S 2206 plakalı yolcu minibüsü ile M.K. yönetimindeki 10 VP 897 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.


Kazada, otomobilde bulunan A.K. ile F.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinden sonra Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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