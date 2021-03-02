İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı'da sahte içki operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kendi ürettiği el yapımı sahte içkiler jandarma tarafından yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kendi ürettiği el yapımı sahte içkiler jandarma tarafından yakalandı.


Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K. A. isimli şahsın, üretmiş olduğu el yapımı sahte içkiler Ulucami Mahallesinde bulunan ev ve eklentilerinde ele geçirildi.


K.A. isimli şahsa ait Tavşanlı Ulucami Mahallesi'nde bulunan ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 5 litre sahte rakı, 20 litre bira, 5 litre sahte viski, 4 litre etil alkol olmak üzere toplam 34 litre alkol, 1 litre anason yağı, 2 adet huni, 1 adet komando bıçağı ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.


Gözaltına alınan K.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.