Tavşanlı'da şehitleri anma töreni

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda, mezunlardan Şehit Hakan Yutkun ve Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri için anma töreni gerçekleştirildi.

Terörle mücadelede şehit olan mezun öğrenci Hakan Yutkun ve Kıbrıs Barış Harekatı'nda Tavşanlı ilçesinden şehit verilen Ali Alpaslan, Galip Taş ve İbrahim Karakoyun ve tüm şehitler için, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Karabal, Tavşanlı Askerlik Şubesi Başkanı Per. Atğm. İbrahim Haset, Tavşanlı Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Yusuf Karaduman, şehit yakınları, akademik ve idari personelin katılımı ile okulda anma töreni düzenlendi.

Törende Okul Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik tarafından günün anlam ve önemi hakkında açıklama yapıldı ve İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan ve Müftülük İmam Hatibi Hakkı Erol tarafından tüm şehitler için dua okundu. Daha sonra okulun bahçesine geçilerek şehitler adına dikilen fidanlar sulandı.

15 Temmuz Gazisi Ali Karayiğit, Şehit Ali Alpaslan'ın kızı Belkıs Alpaslan, Şehit Abdurrahman Altınbay'ın babası İsmail Altınbay, Şehit İsmail Düzgün'ün babası Osman Düzgün, Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Mehmet Ziya Kolukısaoğlu, Şehit Mehmet Karaduman'ın kardeşi Yusuf Karaduman, Derbent Köyü Şehitleri adına Tahsin Aydoğdu etkinliğe katılarak günün anlam ve önemiyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

“Şehitlerimizin ruhları şad olsun”

Tavşanlı MYO Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik anma töreninde yaptığı açıklamada,“20 Temmuz 1974 te başlayan ve Kıbrıslı Türklere Rumlar tarafından uygulanan zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barış getirmek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatımızda Tavşanlı İlçemizden Piyade Çavuş Ali Alpaslan, Piyade Onbaşı Galip Taş ve Piyade Er İbrahim Karakoyun şehit olmuşlardır. Okulumuz mezunu şehit Hakan Yutkun'un şehadet tarihi de 20 Temmuz 2010 olup Kıbrıs Barış Harekatı tarihiye aynı güne denk gelmiştir. Bugün öğrencimizin şehadetinin 12., Kıbrıs Barış Harekatının ise 48. yıl dönümüdür. Kıbrıs Şehidimiz Abdullah oğlu Ali Alpaslan, Tavşanlı Güzelyurt Köyü 1950 doğumlu olup, 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında şehit olmuştur. Kıbrıs Şehidimiz Ahmet oğlu Halil İbrahim Karakoyun, Tavşanlı Kocayeri Köyü 1953 doğumlu olup, 21 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Bozdağ bölgesinde şehit olmuştur. Kıbrıs Şehidimiz Mustafa oğlu Galip Taş, Tavşanlı Çobanlar Köyü 1953 doğumlu olup 22 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Kıbrıs, Girne, Ayorgi bölgesinde şehit olmuştur. Öğrencimiz, şehit Hakan Yutkun, okulumuz Makine Programı'ndan mezun, Zafer oğlu 1988 Bursa doğumlu olup, 20 Temmuz 2010 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesi Hantepe Karakolu'na sızmaya çalışan bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışma sırasında şehit olmuştur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi, bugün şehadetinin 12. yıl dönümü olan mezun öğrencimiz Hakan Yutkun'u, 48. yıl dönümünde Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerimiz Ali Alpaslan, Galip Taş ve Halil İbrahim Karakoyun'u rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz. Ruhları şad olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz” dedi.