Tavşanlı'da Şerife Çelik Sanat Atölyesi açıldı

Kütahya Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi'nde Şerife Çelik Sanat Atölyesi dualarla hizmete açıldı.

Açılış ile büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Şerife Çelik, haftada 2 gün sanat üzerine eğitimler verileceğini ifade etti.

Şerife Çelik, kendisine destekçi olan eşine, kardeşine, kızlarına ve tüm dostlarına teşekkür ederken geçtiğimiz yıllarda genç yaşta vefat eden Ressam Suna Konuşlu ya da rahmetle yad ederken kendisinin üzerinde emeğinin çok olduğunu belirtti.