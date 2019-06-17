Tavşanlı'da şiddetli yağış etkili oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sağanak yağış sonrası bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Yağış sonrası oluşan sel suları vatandaşları mağdur etti. Yeni Mahalle Madenciler Sitesi civarında bulunan zemin ve bodrum kattaki evler sular altında kalırken, bodrumlar suyla doldu. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, bazı evlerdeki suları itfaiye boşaltmaya çalıştı.

Karakova Mahallesinde bulunan bazı işyerleri de yağan yağmurdan dolayı zarar gördü.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar başlattı.