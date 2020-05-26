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Tavşanlı'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişiye 10 bin TL para cezası

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerlerinde 3 gram bonzai ile 2 bıçak ele geçirilen 3 şüpheliye 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerlerinde 3 gram bonzai ile 2 bıçak ele geçirilen 3 şüpheliye 10 bin TL idari para cezası uygulandı.


Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 şahıstan şüphelenen mahalle bekçilerinin şahıslar üzerinde yaptıkları aramada 3 gram bonzai ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Haklarından adli tahkikat başlatılan 3 şüpheliye Covid-19 tedbirleri kapsamında 10 bin Türk lirası idari para cezası uygulandı.

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