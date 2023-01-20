Tavşanlı'da su tasarrufu çağrısı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde köy muhtarları ile köylerdeki içme suları hakkında toplantı yapıldı.Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, , Kütahya Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Sibel Erol, kurum amirleri ve köy muhtarları katıldı.Toplantıda köylerdeki içme sularının klorlanması ile ilgili hatırlatılma yapıldı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Erol, kuraklık seviyelerinde yukarı sıralarda olunduğunu ifade ederek, köylerdeki su israfını engellemek için gerekli önlemleri alınması konusunda muhtarlara önerilerde bulundu. Özellikle içme sularını klorlayan sistemin sıklıkla kontrol edilerek arıza sebebi ile sularda olabilecek bakterilerin insan sağlığını tehlikeye atmaması için önlemlerin alınmasını ifade edildi.Bunun yanı sıra Kaymakam Baskın köylerdeki sorunları dinleyerek en kısa zamanda sorunların çözülmesi için not aldı.