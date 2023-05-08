İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da tiyatro gösterisi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde " Dumlupınar, Anadolu’nun Kahramanları" adlı tiyatro gösterisine yoğun ilgi oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde " Dumlupınar, Anadolu'nun Kahramanları" adlı tiyatro gösterisine yoğun ilgi oldu.


Kütahya Muharip Gaziler Derneği organizesi ile “Dumlupınar, Anadolu'nun Kahramanları” isimli tiyatro gösterisi düzenlendi. Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen tiyatro oyunu 4 perdeden oluştu. Arada Tavşanlı Belediyesi Müzik Topluluğu seslendirdiği Kütahya temalı türkülerle beğeni topladı.


Oyun sonunda Tavşanlı Ağır Ceza Başkanı Osman Turan ile Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcısı Furkan Dinçer, Kütahya Muharip Gaziler Dernek Başkanı Şaban Başoğul'a hediye takdim ederek tiyatro grubuna teşekkür etti.

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